НАЗК зафіксувало 240 порушень антикорупційного законодавства у листопаді

Фото: НАЗК (РБК-Україна)

Зокрема, до суду було направлено 165 адмінпротоколів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у листопаді зафіксувало 240 порушень антикорупційного законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК.

Як зазначається, агентство склало та направило до суду 165 адмінпротоколів. Крім того, 62 обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінальних правопорушень було направлено до правоохоронних органів.

Також повідомляється, що в листопаді було завершено повну перевірку 84 декларацій.

"За результатами перевірок у 10 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також ознаки умисного неподання 51 декларацій, в одній декларації ознаки незаконного збагачення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 45 протоколів складено за порушення термінів подання декларацій, 12 протоколів за несвоєчасне/неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, 3 протоколи - зазначення у деклараціях недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів, 44 протоколи – за недотримання посадовцями вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Також у минулому місяці було направлено до суду 61 адміністративний протокол щодо політичних партій. Порушення у порядку подання звіту політичної партії – 5 протоколів (ст. 212-21 КУпАП), порушення подання внеску на користь політичної партії – 55 протоколів (за ст. 212-12 КУпАП) і за невиконання законних вимог НАЗК (приписи) – 1 протокол.

Нагадаємо, Національне агентство щодо запобігання корупції (НАЗК) перевірить декларації нардепа Геннадія Бобова, який представляє групу "Відродження", та ще 13 суддів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці листопада НАЗК направило до суду 16 адміністративних протоколів щодо депутатів і прокурорів.