НАЗК направило до суду 18 протоколів відносно депутата, мера і екс-глави держпідприємства

Фото: НАЗК (РБК-Україна)

НАЗК направило до суду 18 адмінпротоколів за недотримання вимог ЗУ "Про запобігання корупції"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 18 адміністративних протоколів відносно депутата, мера і колишнього директора держпідприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу агентства.

НАЗК ухвалило рішення про направлення до суду 18 адміністративних протоколів за недотримання вимог закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Направлено до суду 10 адміністративних протоколів стосовно депутата Вараської міської ради Рівненської області Степана Жданюка, який під час виконання повноважень депутата міськради і як член постійної комісії міської ради на засіданнях комісії та сесіях міської ради, не повідомивши про наявність реального конфлікту інтересів, брав участь у розгляді питання та прийнятті рішень з питань продажу земельної ділянки у власність підприємцю, з яким у дружини депутата тривав судовий спір.

Крім того, направлено до суду по два адмінпротоколи стосовно міського голови Комарно Тараса Іваницького, який преміював себе з нагоди свята, державного інспектора Державної авіаційної служби Анатолія Братуса, який не повідомив про наявність реального конфлікту інтересів та взяв участь у проведенні сертифікаційного обстеження підприємства, де працював його син; директора комунального підприємства "Дніпро-Інвест" Сергія Верби, який уклав договір оренди автомобіля Honda Crosstour зі своєю дружиною; колишнього директора Державного регіонального проектно-вишукувального інституту "Дніпродіпроводгосп" Володимира Гринюка, який призначив на посаду диспетчера свою дружинуж.

Нагадаємо, НАЗК в листопаді зафіксувало 240 порушень антикорупційного законодавства.