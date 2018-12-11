НАПК не нашло у прокурора Кулика признаков незаконного обогащения

Фото: Константин Кулик (nabu.gov.ua)

Дело о незаконном обогащении Кулика передали в суд в октябре 2016 года

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения в действиях военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Как указано в решении НАПК от 30 ноября 2018 года, агентство проверило декларации прокурора за 2015 и 2016 годы и выявило, что он не указал пользования квартирой членами семьи, а также не подчеркнул стоимость подаренной ему квартиры на 249 кв.м. по состоянию на дату вступления.

Также НАЗК считает, что Кулик указал сведения относительно поручительства по договору ипотеки в пользу третьего лица (матери его детей, - Ирины Немец), которые не подлежат декларированию.

Отметим, что 25 декабря 2015 года НАБУ начало расследование по факту незаконного обогащения военного прокурора сил АТО Константина Кулика на основании обращения народного депутата Виталия Куприя.

В июне 2016 года 29 числа детективы НАБУ в конце вручили Кулику подозрение в незаконном обогащении. Дома у Кулика были проведены обыски, во время которых сыщики получили сведения, которые должны были быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве по факту незаконного обогащения.

В частности, согласно декларации прокурора, в октябре 2016 года Кулик задекларировал три квартиры в Киеве и 160 тыс. гривен наличных. Речь идет о квартирах площадью 249,30 кв. м, 92,6 кв. м и 153,20 кв. м. Также он внес в декларацию два земельных участка в Харьковской области. Кроме того, в декларации Кулика указан автомобиль Toyota и 883 149 грн зарплаты за 2015 год.

На время расследования в июле 2016 года суд відкторонив Кулика от должности военного прокурора сил АТО, однако через 9 дней этого месяца Апелляционный суд Киева восстановил Константина Кулика в должности.

В октябре 2016 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с детективами НАБУ вручили обвинительный акт Кулику. Впоследствии, 24 октября, САП направила обвинительный акт в отношении прокурора в суд.

Отметим, на сегодня следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят досудебное расследование по факту возможного разглашения директором НАБУ Артемом Сытником данных следствия, что является вмешательством в частную жизнь Ирины Немец - гражданской жены экс-прокурора сил АТО Константина Кулика. В частности, ГПУ заявляет, что во время обысков у Кулика было нарушено неприкосновенность частной жизни в отношении его гражданской жены.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко в апреле 2017 перевел Кулика на должность заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. Также прокурора представили госнаграды - 28 июня 2017 до Дня Конституции президент петр Порошенко вручил Кулику орден "За заслуги" третьей степени. В прокуратуре пояснили, что Кулика наградили за его роль в конфискации денег "семьи Януковича" - 1,5 млрд долларов.

На сегодня по делу Кулика о незаконном обогащении суд исследует письменные доказательства.