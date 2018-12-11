НАЗК не знайшло у прокурора Кулика ознак незаконного збагачення

Фото: Костянтин Кулик (nabu.gov.ua)

Справу про незаконне збагачення Кулика передали до суду у жовтні 2016 року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не виявило ознак незаконного збагачення в діях військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Судовий репортер".

Як вказано у рішенні НАЗК від 30 листопада 2018 року, агентство перевірило декларації прокурора за 2015 і 2016 роки та виявило, що він не вказав користування квартирою членами сім’ї, а також не ззаначив вартість подарованої йому квартири на 249 кв.м. станом на дату на набуття.

Також НАЗК вважає, що Кулик вказав відомості щодо поруки за договором іпотеки на користь третьої особи (матері його дітей, - Ірини Німець), які не підлягають декларуванню.

Зазнчимо, що 25 грудня 2015 року НАБУ почало розслідування за фактом незаконного збагачення військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика на підставі звернення народного депутата Віталія Купрія.

У червні 2016 року 29 числа детективи НАБУ врешті вручили Кулику підозру в незаконному збагаченні. Вдома у Кулика було проведено обшуки, під час яких детективи здобули відомості, котрі мали бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення.

Зокрема, згідно із декларацією прокурора, у жовтні 2016 року Кулик задекларував три квартири в Києві і 160 тис. гривень готівки. Йдеться про квартири площею 249,30 кв. м, 92,6 кв. м і 153,20 кв. м. Також він вніс у декларацію дві земельні ділянки у Харківській області. Крім того, в декларації Кулика вказано автомобіль Toyota і 883 149 грн зарплати за 2015 рік.

На час розслідування у липні 2016 року суд відкторонив Кулика від посади військового прокурора сил АТО, проте через 9 днів тогож місяця Апеляційний суд Києва відновив Костянтина Кулика на посаді.

У жовтні 2016 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно з детективами НАБУ вручили обвинувальний акт Кулику. Згодом, 24 жовтня, САП направила обвинувальний акт щодо прокурора до суду.

Зазначимо, на сьогодні слідчі Генеральної прокуратури України проводять досудове розслідування за фактом можливого розголошення директором НАБУ Артемом Ситником даних слідства, що є втручанням у приватне життя Ірини Німець - цивільної дружини екс-прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Зокрема, ГПУ заявляє, що під час обшуків у Кулика було порушено недоторканість приватного життя щодо його цивільної дружини.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко у квітні 2017 перевів Кулика на посаду заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ. Також прокурора представили до держнагороди - 28 червня 2017 до Дня Конституції президент петро Порошенко вручив Кулику орден "За заслуги" третього ступеню. У прокуратурі пояснили, що нагородили Кулика за його роль в конфіскації грошей "сім'ї Януковича" - 1,5 млрд доларів.

На сьогодні у справі Кулика щодо незаконного збагачення суд досліджує письмові докази.