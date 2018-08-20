ГПУ расследует "вмешательство" НАБУ в частную жизнь жены экс-прокурора АТО Кулика

Детективы НАБУ и прокуроры САП в рамках расследования нарушили неприкосновенность частной жизни Ирины Немец

Следователи Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) проводят досудебное расследование по факту возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником данных следствия, что является вмешательством в частную жизнь Ирины Немец - гражданской жены экс-прокурора АТО Константина Кулика. Об этом говорится в решении Печерского районного суда города Киева, передает "Слово и Дело".

В частности, в ГПУ отмечают, что в рамках этого дела изучается проведения детективами НАБУ и прокурорами САП следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении Немец, что привело к нарушению неприкосновенности частной жизни, тайны ее переписки и телефонных разговоров.

Отмечается, что в рамках этого производства, ГПУ просила предоставить доступ к документам САП, а именно протокола по результатам проведения негласных следственных действий относительно двух мобильных номеров гражданской жены Кулика, ходатайство правоохранителей о разрешение на проведения НСРД, а также постановления следственного судьи Апелляционного суда города Киева и сообщения Немец о проведении в отношении него данной НСРД в соответствии с требованиями ст 253 УПК Украины, рассекреченные в установленном законом порядке и содержащихся в материалах уголовного производства по факту возможного незаконного обогащения экс-прокурора АТО.

Судья ходатайство удовлетворила.

Напомним, 7 октября 2016 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО. Расследование по факту подозрения в приобретении главным военным прокурором сил АТО Куликом дорогой недвижимости во время его работы в военной прокуратуре НАБУ было начато еще зимой 2016 года.

24 октября 2016 года прокуроры САП совместно с детективами НАБУ вручили обвинительный акт военному прокурору сил АТО Константину Кулику в октябре 2016 года. Впоследствии САП направила в суд обвинительный акт в отношении Кулика для рассмотрения по существу.

В апреле 2018 года Печерский районных суд Киева вернул Специализированной антикоррупционной прокуратуре ходатайство об отстранении Константина Кулика.

Соответствующее решение коллегия судей, которая рассматривала соответствующий документ, приняла под председательством судьи Дмитрия Валигури.

Известно, что прокурор САП Сергей Козачина подал ходатайство об отстранении Кулика от должности в Генпрокуратуре на два месяца.

Такое решение коллегия мотивировала тем, что к ходатайству не были приложены сведения, что Кулик получил ходатайство об отстранении его от должности. Таким образом, как отмечалось, ходатайство было подано с нарушением ст. 155 УПК Украины и документ необходимо вернуть прокурору.