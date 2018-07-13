НАПК направило в суд протоколы в отношении нардепа от БПП и трех чиновников Генпрокуратуры

Нардеп от БПП Макарьян отразил в декларации недостоверные данные на сумму 209 тыс. 996 гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд еще четыре протокола об административных правонарушениях в отношении недостоверных сведений в декларациях. В частности, протоколы составлены в отношении одного нардепа и двух должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), передает НАПК.

Да, речь идет о народном депутате Макарьяна Давида Борисовича, члена фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП).

"По результатам проверки декларации за 2016 год депутата Давида Макарьяна установлено, что он недостоверно указал стоимость своего нежилого помещения в г. Николаеве и не указал, что является владельцем ООО "Гранд-Авто-Ник", - передает пресс-служба НАПК.

В общем, в декларации чиновника отражены недостоверные сведения на сумму 209 тыс. 996 гривен.

Что касется должностных лиц ГПУ: главного специалиста-психолога Департамента специальных расследований Бабич Ксении Сергеевны, главного специалиста Департамента международно-правового сотрудничества Желудовой Ирины Сергеевны и бывшего старшего прокурора Главного управления международно-правовых связей и европейской интеграции Костенко Родиона Анатольевича, их декларации были поданы несвоевременно

"Так, Ксения Бабич и Ирина Желудова несвоевременно подали ежегодные декларации за 2017 год, а Родион Костенко декларацию за 2017 год после увольнения", - указали в НАПК.

В ведомстве напомнили, что за представление недостоверных сведений в декларации на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена санкция ч.4 ст. 172-6 КУоАП, а за несвоевременное представление декларации - ч.1 этой статьи.

Кроме того, на заседании НАПК решили продлить сроки полных проверок деклараций, поданных пятью должностными лицами:

Ворониным Богданом Викторовичем, прокурором Ильичевского местной прокуратуры Одесской области, за 2017 год.

Кондратюком Олегом Николаевичем, начальником Белоцерковской районной государственной больницы ветеринарной медицины, за 2017 год.

Оскирко Алисой Алексеевной, начальником отдела аккредитации и мониторинга субъектов государственной регистрации Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, за 2016 год.

Хмичем Игорем Игоревичем, прокурором Обуховского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области, за 2015-2017 годы.

Царем Иваном Ивановичем, прокурором отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей региональной прокуратуры следственного управления прокуратуры Закарпатской области, за 2017 год.

Напомним, недавно НАПК направило в суд еще 8 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение требований по урегулированию конфликта интересов.