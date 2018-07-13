НАПК направило в суд протоколы в отношении нардепа от БПП и трех чиновников Генпрокуратуры
Нардеп от БПП Макарьян отразил в декларации недостоверные данные на сумму 209 тыс. 996 гривен
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд еще четыре протокола об административных правонарушениях в отношении недостоверных сведений в декларациях. В частности, протоколы составлены в отношении одного нардепа и двух должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), передает НАПК.
Да, речь идет о народном депутате Макарьяна Давида Борисовича, члена фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП).
"По результатам проверки декларации за 2016 год депутата Давида Макарьяна установлено, что он недостоверно указал стоимость своего нежилого помещения в г. Николаеве и не указал, что является владельцем ООО "Гранд-Авто-Ник", - передает пресс-служба НАПК.
В общем, в декларации чиновника отражены недостоверные сведения на сумму 209 тыс. 996 гривен.
Что касется должностных лиц ГПУ: главного специалиста-психолога Департамента специальных расследований Бабич Ксении Сергеевны, главного специалиста Департамента международно-правового сотрудничества Желудовой Ирины Сергеевны и бывшего старшего прокурора Главного управления международно-правовых связей и европейской интеграции Костенко Родиона Анатольевича, их декларации были поданы несвоевременно
"Так, Ксения Бабич и Ирина Желудова несвоевременно подали ежегодные декларации за 2017 год, а Родион Костенко декларацию за 2017 год после увольнения", - указали в НАПК.
В ведомстве напомнили, что за представление недостоверных сведений в декларации на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена санкция ч.4 ст. 172-6 КУоАП, а за несвоевременное представление декларации - ч.1 этой статьи.
Кроме того, на заседании НАПК решили продлить сроки полных проверок деклараций, поданных пятью должностными лицами:
- Ворониным Богданом Викторовичем, прокурором Ильичевского местной прокуратуры Одесской области, за 2017 год.
- Кондратюком Олегом Николаевичем, начальником Белоцерковской районной государственной больницы ветеринарной медицины, за 2017 год.
- Оскирко Алисой Алексеевной, начальником отдела аккредитации и мониторинга субъектов государственной регистрации Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, за 2016 год.
- Хмичем Игорем Игоревичем, прокурором Обуховского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области, за 2015-2017 годы.
- Царем Иваном Ивановичем, прокурором отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей региональной прокуратуры следственного управления прокуратуры Закарпатской области, за 2017 год.
Напомним, недавно НАПК направило в суд еще 8 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение требований по урегулированию конфликта интересов.