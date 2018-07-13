НАЗК направило до суду протоколи щодо нардепа від БПП та трьох посадовців Генпрокуратури

Нардеп від БПП Макар'ян відобразив у декларації недостовірні дані на суму 209 тис. 996 гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду ще чотири протоколи про адміністративні правопорушення щодо недостовірних відомостей в деклараціях. Зокрема, протоколи складені щодо одного нардепа та двох посадовців Генеральної прокуратури України (ГПУ), передає НАЗК.

Так, йдеться про народного депутата Макар’яна Давида Борисовича, члена фракції "Блок Петра Порошенка" (БПП).

"За результатами перевірки декларації за 2016 рік депутата Давида Макар’яна встановлено, що посадовець недостовірно вказав вартість свого нежитлового приміщення у м. Миколаєві та не вказав, що є власником ТОВ "Гранд-Авто-Нік", - передає прес-служба НАЗК.

Загалом, у декларації посадовця відображені недостовірні відомості на суму 209 тис. 996 гривень.

Щодо посадовців ГПУ: головного спеціаліста-психолога Департаменту спеціальних розслідувань Бабич Ксенії Сергіївни, головного спеціаліста Департаменту міжнародно-правового співробітництва Желудової Ірини Сергіївни та колишнього старшого прокурора Головного управління міжнародно-правових зв’язків та європейської інтеграції Костенка Родіона Анатолійовича, їх декларації були подані невчасно.

"Так, Ксенія Бабич та Ірина Желудова несвоєчасно подали щорічні декларації за 2017 рік, а Родіон Костенко декларацію за 2017 рік після звільнення", - вказали у НАЗК.

У відомстві нагадали, що за подання недостовірних відомостей у декларації на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена санкція ч.4 ст. 172-6 КУпАП, а за несвоєчасне подання декларації - ч.1 цієї статті.

Крім того, на засіданні НАЗК вирішили продовжити строків повних перевірок декларацій, поданих п’ятьма посадовцями:

Вороніним Богданом Вікторовичем, прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області, за 2017 рік.

Кондратюком Олегом Миколайовичем, начальником Білоцерківської районної державної лікарні ветеринарної медицини, за 2017 рік.

Оскірко Алісою Олексіївною, начальником відділу акредитації та моніторингу суб’єктів державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, за 2016 рік.

Хімічем Ігорем Ігоровичем, прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, за 2015-2017 роки.

Царем Іваном Івановичем, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури слідчого управління прокуратури Закарпатської області, за 2017 рік.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК направило до суду ще 8 протоколів про адміністративні правопорушення через недотримання вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів.