НАЗК відправило до суду 8 адмінпротоколів для врегулювання конфлікту інтересів

Серед тих, на кого був складений адмінпротокол, є народний депутат

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду ще 8 протоколів про адміністративні правопорушення через недотримання вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Так, нардеп Юрій Бублик звернувся до НАЗК щодо втручання голови Полтавської ОДА у процес децентралізації та об’єднання територіальних громад Полтавського району. Також депутат висловив бажання балотуватись разом зі своїм братом на посаду голови об’єднаної територіальної громади.

Повідомляється, що прокурор Берегівської місцевої прокуратури Ярослав Бігорі отримав заяву про правопорушення рішенням Виноградівського ВП щодо відмови в погодженні статуту громадського формування. Зазначається, що підготовку листа про відмову здійснював начальник сектору патрульної поліції, який є рідним братом Бігорі.

Однак Бігорі не повідомив свого керівника про конфлікт інтересів і не вніс відомості про правопорушення.

Ще 2 протоколи складено стосовно начальника відділу освіти, молоді та спорту Семенівської районної ради Людмили Лопати. Вона взяла участь в ухваленні рішення атестаційної комісії відділу, який вона очолює, під час розгляду кандидатури її чоловіка на зайняття посади директора одного з виховного комплексу міста.

Також зазначається, що Ростислав Руденко, обіймаючи посаду директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, уклав у 2017 та 2018 роках контракти з адвокатом, який є його сином.

"За відповідними фактами складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації міністра закордонних справ Павла Клімкіна та міністра аграрної політики Тараса Кутового, а також двох заступників та одного депутата.