НАПК начало проверку деклараций нардепа Дмитренко после обращений активистов
Фоо: Олег Дмитренко (solydarnist.org)
Также начата проверка деклараций судьи окружного админсуда Киева и ректора КПИ
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на основании обращений антикоррупционных общественных организаций и физлиц-разоблачителей начало полную проверку деклараций нардепа Олега Дмитренко и еще 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз НАПК.
В общем, полные проверки деклараций сейчас ждут девятерых человек. Также НАПК утвердило результаты таких проверок в отношении 10 субъектов декларирования.
В Нацаненстве уточнили, что проверки деклараций двух лиц начато на основании обращений общественных организаций. Обращение о проверках еще 5 человек пришли от физических лиц-обличителей. Активисты сообщили в НАПК о возможном отражении в декларациях чиновников недостоверных сведений.
В отношении еще двух субъектов декларирования проверки начаты согласно статье 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции". В общем НАПК начало полную проверку деклараций, поданных:
- Кушниром Игорем Витальевичем, судьей Верховного Суда Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Гарником Кириллом Юрьевичем, судьей окружного административного суда города Киева, за 2016 год (исправленной).
- Резниковой Светланой Сергеевной, судьей Харьковского апелляционного административного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Сиренко Ольгой Ивановной, судьей Харьковского апелляционного административного суда, за 2015 год (исправленной), 2016 и 2017 годы.
- Дмитренко Олегом Николаевичем, народным депутатом Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Згуровским Михаилом Захаровичем, ректором Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", за 2016 и 2017 годы.
- Коцаном Игорем Ярославовичем, ректором Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки, за 2017 год.
- Гадзалом Ярославом Михайловичем, президентом Национальной академии аграрных наук Украины, за 2016 и 2017 годы.
- Грузинской Татьяной Анатольевной, заместителем директора департамента по делам информации и связям с общественностью - пресс-секретарем председателя Харьковского городского совета, за 2016 и 2017 годы.
Также Нацагентство утвердило результаты полных проверок деклараций 10 чиновников. Соответствующие проверки в отношении семи человек были начаты по обращениям правоохранительных органов, касаемо двоих - общественных организаций и касаемо одного чиновника - после обращения от физических лиц-обличителей.
"Информация, содержащаяся в таких обращениях, о возможном отражении недостоверных сведений подтвердилась в отношении 9 чиновников. В отношении одного должностного лица сведения не были подтверждены", - резюмировали в НАПК.
В частности, результаты проверок деклараций утверждены в отношении:
- Алескерова Анара Ахмедовича, начальника отдела проверок рисковых плательщиков ГНИ в Киевском районе ГУ ГФС в Одесской области, за 2016 год.
- Бирковича Виктора Ивановича, директора Ужанского национального природного парка, за 2016 год.
- Волосевича Виктора Владимировича, депутата Украинского городского совета Киевской области, за 2016 год.
- Короченцева Сергея Юрьевича, прокурора Херсонской местной прокуратуры Херсонской области, за 2015 год.
- Кравца Олега Александровича, помощника командира по финансово-экономической работе - начальника службы воинской части А2062, за 2016 год.
- Масленка Сергея Владимировича, заместителя прокурора Сумской области, за 2015 и 2016 годы.
- Назарука Сергея Леонидовича, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Кировоградской области, за 2015 год.
- Раины Юрия Ивановича, председателя Харьковской районной государственной администрации, за 2015 и 2016 годы.
- Сирыка Максима Михайловича, прокурора Киевской местной прокуратуры №1, за 2015 год.
- Танривердиева Исы Мусы оглы, начальника Маловисковского отдела Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области, за 2015 год.
Напомним, недавно НАПК составило три админпротокола по результатам проверки деклараций за 2015-2017 годы Оксаны Сыроид - народного депутата Украины, заместителя председателя Верховной рады Украины.