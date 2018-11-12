НАПК начало проверку деклараций нардепа Дмитренко после обращений активистов

Фоо: Олег Дмитренко (solydarnist.org)

Также начата проверка деклараций судьи окружного админсуда Киева и ректора КПИ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на основании обращений антикоррупционных общественных организаций и физлиц-разоблачителей начало полную проверку деклараций нардепа Олега Дмитренко и еще 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз НАПК.

В общем, полные проверки деклараций сейчас ждут девятерых человек. Также НАПК утвердило результаты таких проверок в отношении 10 субъектов декларирования.

В Нацаненстве уточнили, что проверки деклараций двух лиц начато на основании обращений общественных организаций. Обращение о проверках еще 5 человек пришли от физических лиц-обличителей. Активисты сообщили в НАПК о возможном отражении в декларациях чиновников недостоверных сведений.

В отношении еще двух субъектов декларирования проверки начаты согласно статье 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции". В общем НАПК начало полную проверку деклараций, поданных:

Кушниром Игорем Витальевичем, судьей Верховного Суда Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Гарником Кириллом Юрьевичем, судьей окружного административного суда города Киева, за 2016 год (исправленной).

Резниковой Светланой Сергеевной, судьей Харьковского апелляционного административного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Сиренко Ольгой Ивановной, судьей Харьковского апелляционного административного суда, за 2015 год (исправленной), 2016 и 2017 годы.

Дмитренко Олегом Николаевичем, народным депутатом Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Згуровским Михаилом Захаровичем, ректором Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", за 2016 и 2017 годы.

Коцаном Игорем Ярославовичем, ректором Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки, за 2017 год.

Гадзалом Ярославом Михайловичем, президентом Национальной академии аграрных наук Украины, за 2016 и 2017 годы.

Грузинской Татьяной Анатольевной, заместителем директора департамента по делам информации и связям с общественностью - пресс-секретарем председателя Харьковского городского совета, за 2016 и 2017 годы.

Также Нацагентство утвердило результаты полных проверок деклараций 10 чиновников. Соответствующие проверки в отношении семи человек были начаты по обращениям правоохранительных органов, касаемо двоих - общественных организаций и касаемо одного чиновника - после обращения от физических лиц-обличителей.

"Информация, содержащаяся в таких обращениях, о возможном отражении недостоверных сведений подтвердилась в отношении 9 чиновников. В отношении одного должностного лица сведения не были подтверждены", - резюмировали в НАПК.

В частности, результаты проверок деклараций утверждены в отношении:

Алескерова Анара Ахмедовича, начальника отдела проверок рисковых плательщиков ГНИ в Киевском районе ГУ ГФС в Одесской области, за 2016 год.

Бирковича Виктора Ивановича, директора Ужанского национального природного парка, за 2016 год.

Волосевича Виктора Владимировича, депутата Украинского городского совета Киевской области, за 2016 год.

Короченцева Сергея Юрьевича, прокурора Херсонской местной прокуратуры Херсонской области, за 2015 год.

Кравца Олега Александровича, помощника командира по финансово-экономической работе - начальника службы воинской части А2062, за 2016 год.

Масленка Сергея Владимировича, заместителя прокурора Сумской области, за 2015 и 2016 годы.

Назарука Сергея Леонидовича, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Кировоградской области, за 2015 год.

Раины Юрия Ивановича, председателя Харьковской районной государственной администрации, за 2015 и 2016 годы.

Сирыка Максима Михайловича, прокурора Киевской местной прокуратуры №1, за 2015 год.

Танривердиева Исы Мусы оглы, начальника Маловисковского отдела Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области, за 2015 год.

Напомним, недавно НАПК составило три админпротокола по результатам проверки деклараций за 2015-2017 годы Оксаны Сыроид - народного депутата Украины, заместителя председателя Верховной рады Украины.