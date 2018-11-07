НАЗК виявило недостовірну інформацію в деклараціях нардепа Сироїд

Фото: Оксана Сироїд (РБК-Україна)

Нацагенство направило до суду 11 адмінпротоколів за результатами фінансового контролю

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 11 протоколів про адміністративні правопорушення: за фактами декларування недостовірної інформації, неповідомлення та несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а також несвоєчасного подання декларацій. Рішення прийняті на засіданні Національного агентства, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Так, 3 адмінпротоколи складені за результатами перевірки декларацій за 2015-2017 роки народного депутата України, заступника голови Верховної ради України Оксани Сироїд.

"Зафіксовано невідповідність задекларованої вартості автомобіля суб’єкта декларування на дату набуття права. Придбання автомобіля здійснювалось на підставі біржового договору (угоди), згідно з яким вартість Suzuki Grand Vitara, який купила Оксана Сироїд у свого цивільного чоловіка, становила 10 гривень. Проте у деклараціях зазначена вартість автомобіля, за яку він був придбаний попереднім власником, а саме: 180 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовані правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені частиною другою статті 172-6 КУпАП.

"Стосовно заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лева Парцхаладзе Національне агентство склало 2 протоколи у зв’язку з несвоєчасним поданням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані", - додали у відомстві.

Не повідомила Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням у приватну власність транспортного засобу Honda Accord 2011 року випуску вартістю 150 тис. грн прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Ольга Денисенко.

Крім цього, Національне агентство направило до суду 5 адмінпротоколів за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій. Встановлено, що несвоєчасно без поважних причин подали декларації депутати Київської обласної ради та Києво-Святошинської районної ради, старший офіцер Національної гвардії України, а також службовці Головного управління ДФС. Відповідальність за несвоєчасне подання декларації передбачена частиною першою статті 172-6 КУпАП.

Раніше РБК-Україна писало, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації судді Вищого госпсуду Івана Воліка і нардепа від БПП Вадима Кривохатька.

Також НАЗК перевірить на наявність конфлікту інтересів депутатів Верховної ради, які хотіли ініціювати провадження щодо неконституційності Агентства по розшуку та менеджменту активів.