НАЗК виявило кримінальні порушення у деклараціях прокурора Волині та голови Старобільської РДА

У декларації прокурора Волинської області виявили ознаки незаконного збагачення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами повних перевірок виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях двох посадовців - голови Старобільської ОДА та прокурора Волинської області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що на засіданні НАЗК були затверджені обґрунтовані висновки про умисне декларування недостовірної інформації одним посадовцем та незаконного збагачення - іншим.

Зокрема, встановлено, що голова Старобільської РДА Луганської області у декларації за 2015 рік не вказав корпоративні права дружини. Частка дружини у статутного капіталі товариства в грошовому еквіваленті склала 422,5 тис. грн.

А за результатами перевірки декларації прокурора Волинської області Віктора Швидкого за 2016 рік виявлені ознаки незаконного збагачення.

"Посадовець задекларував грошові активи на суму, джерела походження якої не підтверджуються доказами", - зазначили в НАЗК.

В Нацагенстві додали, що виявлені порушення не означає визнання особи винною, а є підставою для досудового розслідування.

Загалом з початку 2018 року НАЗК направило до правоохоронних органів 70 обґрунтованих висновків щодо декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів та 4 висновки щодо виявлення ознак незаконного збагачення.

Нагадаємо, НАЗК склало три адмінпротоколи за результатами перевірки декларацій за 2015-2017 роки Оксани Сироїд - народного депутата України, заступника голови Верховної ради України.