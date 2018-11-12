НАЗК почало перевірку декларацій нардепа Дмитренка після звернень активістів

Фоо: Олег Дмитренко (solydarnist.org)

Також почато перевірку декарацій судді окружного адмін суду Києва та ректора КПІ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на підставі звернень антикорупційних громадських організацій та фізосіб-викривачів розпочало повну перевірку декларацій нардепа Олега Дмитренка та ще 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-реліз НАЗК.

Загалом, повні перевірки декларацій наразі чекають на дев'ятьох осіб. Також НАЗК затвердило результати таких перевірок стосовно 10 суб’єктів декларування.

У Нацаненстві уточнили, що перевірки декларацій двох осіб розпочато на підставі звернень громадських організацій. Звернення про перевірки ще 5 осіб надішли від фізичних осіб-викривачів. Активісти повідомили у НАЗК про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей.

Стосовно ще двох суб’єктів декларування перевірки розпочато відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції". Загалом НАЗК розпочало повну перевірку декларацій, поданих:

Кушніром Ігорем Віталійовичем, суддею Верховного Суду України, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Гарником Кирилом Юрійовичем, суддею окружного адміністративного суду міста Києва, за 2016 рік (виправленої).

Рєзніковою Світланою Сергіївною, суддею Харківського апеляційного адміністративного суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Сіренко Ольгою Іванівною, суддею Харківського апеляційного адміністративного суду, за 2015 рік (виправленої), 2016 та 2017 роки.

Дмитренком Олегом Миколайовичем, народним депутатом України, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Згуровським Михайлом Захаровичем, ректором Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", за 2016 та 2017 роки.

Коцаном Ігорем Ярославовичем, ректором Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, за 2017 рік.

Гадзалом Ярославом Михайловичем, Президентом Національної академії аграрних наук України, за 2016 та 2017 роки.

Грузинською Тетяною Анатоліївною, заступником директора департаменту у справах інформації та зв'язків з громадскістю – прес-секретарем голови Харківської міської ради, за 2016 та 2017 роки.

Також Нацагентство затвердило результати повних перевірок декларацій 10 посадовців. Відповідні перевірки щодо семи людей були розпочаті за зверненнями правоохоронних органів, щодо двох - громадських організацій та щодо однієї - за зверненням від фізичних осіб-викривачів.

"Інформація, вказана у таких зверненнях, про можливе відображення недостовірних відомостей підтвердилась щодо 9 посадовців. Стосовно однієї посадової особи відомості не були підтверджені", - резюмували в НАЗК.

Зокрема, результати перевірок декларацій затверджені стосовно:

Алескерова Анара Ахмедовича, начальника відділу перевірок ризикових платників ДПІ у Київському районі ГУ ДФС в Одеській області, за 2016 рік.

Бирковича Віктора Івановича, директора Ужанського національного природного парку, за 2016 рік.

Волосевича Віктора Володимировича, депутата Української міської ради Київської області, за 2016 рік.

Короченцева Сергія Юрійовича, прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області, за 2015 рік.

Кравця Олега Олександровича, помічника командира з фінансово-економічної роботи – начальника служби військової частини А2062, за 2016 рік.

Маслюка Сергія Володимировича, заступника прокурора Сумської області, за 2015 та 2016 роки.

Назарука Сергія Леонідовича, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області, за 2015 рік.

Раїни Юрія Івановича, голови Харківської районної державної адміністрації, за 2015 та 2016 роки.

Сірика Максима Михайловича, прокурора Київської місцевої прокуратури №1, за 2015 рік.

Танривердієва Іси Муси огли, начальника Маловисківського відділу Знам’янської місцевої прокуратури Кіровоградської області, за 2015 рік.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК склало три адмінпротоколи за результатами перевірки декларацій за 2015-2017 роки Оксани Сироїд - народного депутата України, заступника голови Верховної ради України.