В НАПК начали проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко. Ведомство проверит декларации за 2018 и 2019 годы.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Всего ведомство проверит 13 человек.

Также НАПК начало проверку ряда действующих и бывших чиновников Кабмина:

министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко;

экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета;

бывшего министра здравоохранения Ильи Емца;

экс-министра обороны Андрея Загороднюка;

бывшего министра иностранных дел Павла Климкина;

экс-министра культуры Евгения Нищука.

Кроме того, агентство проверит декларации главы облгосадминистрации Алексея Кучера и первого замначальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера.

Декларации для проверки определены новым порядком проведения контроля.

"Главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками", - отмечают в НАПК.

Напомним, в конце мая НАПК информировало, что декларации чиновников, которые будут представлены в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь.

Как писало РБК-Украина, НАПК начало проверку деклараций по новому порядку, и она начнется с деклараций президентов, премьеров и министров.

Так, ранее Зеленский обратился к Кабмину с призывом разработать закон о единоразовом декларировании.