Начнут с Зеленского и премьеров: НАПК будет проверять декларации по-новому

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Стоимость задекларированных активов будут сравнивать с рыночной ценой

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начинает проверку деклараций по-новому порядку. Проверка начнется с деклараций президентов, премьеров и министров.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

Сообщается, что Агентство начнет сравнивать стоимость задекларированных активов с их рыночной ценой, проводить повторные полные проверки, а также перепроверять информацию о подарках. Новые проверки стартуют с 1 июня с применением системы автоматизированного логического и арифметического контроля для определения деклараций с наибольшими рисками.

"В первую очередь будут проверять декларации президентов Украины, премьер-министров и министров", - говорится в сообщении НАПК.

Изменения в новом Порядке проведения контроля:

определен способ проведения каждой из составляющих проверки: в частности, стоимость задекларированных активов будет сравниваться с их рыночной ценой или аналогичных активов;

в случае появления новой информации НАПК будет проводить полную проверку декларации повторно;

проверяется соблюдение субъектом декларирования ограничений на получение подарков, а также ограничений, установленных после прекращения деятельности субъекта декларирования;

предусмотрена проверка на установление признаков необоснованности получения активов;

на проведение полной проверки предусмотрено до 120 календарных дней, при крайней необходимости срок может быть продлен на максимум 60 дней.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с призывом разработать закон о единоразовом декларировании. Такое декларирование призвано раскрыть все активы, принадлежащие физическим лицам на праве частной собственности.

В этой декларации нужно будет указать: валютные активы, ценные бумаги, имущество (движимое и недвижимое), незавершенные объекты недвижимости, доли в имуществе юрлиц, а также другие имущественные и нематериальные активы (в Украине и за рубежом).

При этом украинцы смогут на сове усмотрение указывать доход, с которого не был уплачен НДФЛ, и уплатить налог ниже обычной ставки.

Также раннее стало известно, что НАПК проверит декларирование миллионных доходов лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. Она заявила, что получила почти млн гривен от американской компании на досудебной стадии за политические репрессии, но отказалась сообщить подробности.

Читайте РБК-Украина в Google News - нажмите Подписаться

Автор: Иван Петров