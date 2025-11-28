Написав лист з критикою війни: зʼявилися подробиці відставки соратника Путіна Козака

Повідомляється, що перед своїм звільненням заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак передав до Кремля два документи.

Так, 18 вересня російський високопосадовець передав Путіну на підпис офіційну заяву про свою відставку, а також особистий лист, у якому він у жорстких формулюваннях висловився проти повномасштабного вторгнення в Україну.

Одразу після звільнення Козак почав регулярно виїжджати за межі Росії - насамперед до Ізраїлю. Джерела видання зазначають, що ці поїздки не пов’язані з особистою безпекою, а переважно зі станом здоровʼя. Водночас він продовжує час від часу повертатися до РФ.

Що відомо про Дмитра Козака

Дмитро Козак - російський високопосадовець із великим досвідом у держапараті.

Він родом із Кіровоградщини (Україна), навчався в Ленінграді та з 1990-х років працював разом із Володимиром Путіним у команді мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

Протягом своєї кар’єри Козак обіймав ключові державні посади: був міністром, віцепрем’єром і куратором питань ОРДЛО від Кремля.

Перед початком повномасштабної війни Козак брав участь у засіданні Радбезу РФ, на якому обговорювали визнання псевдореспублік. Хоча під час виступу він критикував владу України, за даними джерел, однак Козак різко виступив проти вторгнення - ці слова були вирізані з офіційного відеозапису.

Після цього інцидента Козака усунули від українського напрямку, а пізніше позбавили впливу й в інших регіонах, де Кремль зазнавав поразок, зокрема у Молдові та Абхазії. Фактично Козак залишався в адміністрації без реальних повноважень.

Дмитро Козак - чи не єдиний із близького кола Путіна, хто відкрито виступав проти вторгнення Росії в Україну. У 2023–2024 роках саме він пропонував припинити бойові дії, а також ініціював внутрішні реформи в Росії, які зачіпали силові структури та судову систему.

Після звільнення посади не отримав

Хоча російські медіа писали про можливі варіанти нового призначення — від полпреда до "захисника прав бізнесу" - після офіційної відставки 18 вересня Козак не отримав жодної посади.

Попри це, за словами інсайдерів, він сподівається, що його демарш не викликав гніву президента і планує з ним зустрітися в майбутньому.