Написал письмо с критикой войны: появились подробности отставки соратника Путина Козака

Сообщается, что перед своим увольнением заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак передал в Кремль два документа.

Так, 18 сентября российский чиновник передал Путину на подпись официальное заявление о своей отставке, а также личное письмо, в котором он в жестких формулировках высказался против полномасштабного вторжения в Украину.

Сразу после увольнения Козак начал регулярно выезжать за пределы России - прежде всего в Израиль. Источники издания отмечают, что эти поездки не связаны с личной безопасностью, а в основном с состоянием здоровья. В то же время он продолжает время от времени возвращаться в РФ.

Что известно о Дмитрии Козаке

Дмитрий Козак - российский чиновник с большим опытом в госаппарате.

Он родом из Кировоградской области (Украина), учился в Ленинграде и с 1990-х годов работал вместе с Владимиром Путиным в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

На протяжении своей карьеры Козак занимал ключевые государственные должности: был министром, вице-премьером и куратором вопросов ОРДЛО от Кремля.

Перед началом полномасштабной войны Козак участвовал в заседании Совбеза РФ, на котором обсуждали признание псевдореспублик. Хотя во время выступления он критиковал власти Украины, по данным источников, однако Козак резко выступил против вторжения - эти слова были вырезаны из официальной видеозаписи.

После этого инцидента Козака отстранили от украинского направления, а позже лишили влияния и в других регионах, где Кремль терпел поражения, в частности в Молдове и Абхазии. Фактически Козак оставался в администрации без реальных полномочий.

Дмитрий Козак - едва ли не единственный из близкого круга Путина, кто открыто выступал против вторжения России в Украину. В 2023-2024 годах именно он предлагал прекратить боевые действия, а также инициировал внутренние реформы в России, которые затрагивали силовые структуры и судебную систему.

После увольнения должности не получил

Хотя российские медиа писали о возможных вариантах нового назначения - от полпреда до "защитника прав бизнеса" - после официальной отставки 18 сентября Козак не получил ни одной должности.

Несмотря на это, по словам инсайдеров, он надеется, что его демарш не вызвал гнев президента и планирует с ним встретиться в будущем.