Напередодні виборів. Китай закликав народ Тайваню сприяти "мирному возз'єднанню"

Конфлікт Тайваню та Китаю

Пекін розглядає острів Тайвань як "сепаратистську провінцію" і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.

Наприкінці грудня китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова від КНР.