UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Напередодні виборів. Китай закликав народ Тайваню сприяти "мирному возз'єднанню"

Фото: Китай закликає народ Тайваню до "мирного возз'єднання" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава управління Китаю у справах Тайваню Сон Тао закликав народ острова сприяти процесу "мирного возз’єднання", заявивши, що це нібито спільне бажання людей по обидва боки Тайванської протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Конфлікт Тайваню та Китаю

Пекін розглядає острів Тайвань як "сепаратистську провінцію" і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.

Наприкінці грудня китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова від КНР.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайТайвань