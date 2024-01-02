В преддверии выборов. Китай призвал народ Тайваня способствовать "мирному воссоединению"

Глава Управления Китая по делам Тайваня Сон Тао призвал народ острова способствовать процессу "мирного воссоединения", заявив, что это якобы общее желание людей с обеих сторон Тайванского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пекин рассматривает остров Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.
Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.
В конце декабря китайский лидер Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова от КНР.
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