Уже "напав" на Netflix: Трамп погрожує наслідками через слова ексрадниці Обами

Президент США Дональд Трамп закликав Netflix звільнити Сьюзан Райс із ради директорів або ж "понести покарання". Причиною стала заява, що демократи вживуть заходів проти компаній, які "стають на коліна" перед президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання зазначає, що Сьюзан Райс була радником із нацбезпеки колишнього президента США Барака Обами, послом США в ООН, а також працювала в Білому домі колишнього глави держави Джо Байдена. У 2023 році вона повернулася до ради директорів Netflix після звільнення з адміністрації Байдена.

Днями в одному з подкастів вона заявила, що корпорації, новинні організації та юридичні фірми, які погодилися з вимогами Трампа щодо лояльності, тепер бачать, що їхні дії були непопулярними.

"Їх притягнуть до відповідальності, якщо демократи повернуться до влади. Якщо вони думають, що демократи гратимуть за старими правилами, то вони сильно помиляються", - сказала Райс.

Трамп у соцмережах не уточнив, які саме "наслідки" можуть бути для платформи Netflix, однак раніше він уже критикував інші телеканали за контент, який йому не подобався.

Ба більше, голова Федеральної комісії зі зв'язку Брендан Карр погрожував позбавити телеканали ліцензій на мовлення.