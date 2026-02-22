Уже "напал" на Netflix: Трамп угрожает последствиями из-за слов экс-советницы Обамы

Президент США Дональд Трамп призвал Netflix уволить Сьюзан Райс из совета директоров или же "понести наказание". Причиной стало заявление, что демократы примут меры против компаний, которые "стают на колени" перед президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что Сьюзан Райс была советником по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы, послом США в ООН, а также работала в Белом доме бывшего главы государства Джо Байдена. В 2023 году она вернулась в совет директоров Netflix после ухода из администрации Байдена.

На днях в одном из подкастов она заявила, что корпорации, новостные организации и юридические фирмы, который согласились с требованиями Трампа о лояльности - теперь видят, что их действия были непопулярными.

"Их привлекут к ответственности, если демократы вернутся к власти. Если они думают, что демократы будут играть по старым правилам, то они сильно ошибаются", - сказала Райс.

Трамп в соцсетях не уточнил, какие именно "последствия" могут быть для платформы Netflix, однако ранее он уже критиковал другие телеканалы за контент, который ему не нравился.

Более того, председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр угрожал лишить телеканалы лицензий на вещание.