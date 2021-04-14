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От нападения до учений. Минобороны назвало возможные цели стягивания войск РФ к Украине

Автор: РБК-Украина

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о четырех возможных целях Российской Федерации, которая стягивает свои войска к украинской границы.

Об этом он рассказал во время заседания подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

По его словам, первой целью является демонстрация силы России для увеличения давления на Украину, чтобы замедлить внутренние позитивные трансформации и препятствование реализации украинских евроатлантических стремлений.

По мнению министра, второй целью стягивания российских войск к украинским границам может быть подготовка к проведению наступательной операции регулярными силами России с крымского направления, чтобы решить проблему водоснабжения для оккупированного полуострова.

Таран добавил, что третью целью может быть провокация по грузинскому сценарию.

"Когда поводом для силового расширения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей может стать обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня", - подчеркнул он.

При этом четвертой целью, по его мнению, является ответом России на проведение учений Defender Europe-2021, и одновременно подготовкой к российским учений "Запад-2021".

Напомним, в конце февраля эстонская разведка предупреждала, что существует угроза нападения России на Украину с территории Беларуси. Москва пытается превратить Беларусь фактически на еще один военный округ.

Кроме того, Таран предупредил об угрозе нападения России на Украину со стороны оккупированного Крыма. Министр рассказал в Европарламенте, что Россия перебросила в Крым 42 тысячи военнослужащих.

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Новости Украины Министерство обороны УкраиныУкраинаграницаАндрей Таранвойска РФ
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