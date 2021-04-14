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Від нападу до навчань. Міноборони назвало можливі цілі стягування військ РФ до України

Автор: РБК-Україна

Міністр оборони України Андрій Таран розповів про чотири можливі цілі Російської Федерації, яка стягує свої війська до українського кордону.

Про це він розповів під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони.

За його словами, першою метою є демонстрація сили Росії для збільшення тиску на Україну, щоб уповільнити внутрішні позитивні трансформації та перешкоджання реалізації українських євроатлантичних прагнень.

На думку міністра, другою метою стягування російських військ до українських кордонів може бути підготовка до проведення наступальної операції регулярними силами Росії з кримського напрямку, щоб вирішити проблему водопостачання для окупованого півострова.

Таран додав, що третя мета може бути провокація за грузинським сценарієм.

"Коли приводом для силового розширення окупованих територій Донецької та Луганської областей може стати звинувачення української сторони в порушенні режиму припинення вогню", - підкреслив він.

При цьому четверта мета, на його думку, є відповіддю Росії на проведення навчань Defender Europe-2021, і одночасно підготовкою до російських навчань "Захід-2021".

Нагадаємо, в кінці лютого естонська розвідка попереджала, що існує загроза нападу Росії на Україну з території Білорусі. Москва намагається перетворити Білорусь фактично на ще один військовий округ.

Крім того, Таран попередив про загрозу нападу Росії на Україну з боку окупованого Криму. Міністр розповів в Європарламенті, що Росія перекинула в Крим 42 тисячі військовослужбовців.

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Новини України Міністерство оборони УкраїниУкраїнакордонАндрей Таранвойска РФ
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