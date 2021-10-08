Нападение на журналистов "Схем": охраннику банка сообщено о подозрении

Прокуратура Киева сообщила о подозрении третьему участнику нападения на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке. Речь идет о сотруднике охраны кредитной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры .

Как сообщил РБК-Украина источник в правоохранительных органах, подозрение вручено начальнику службы безопасности банка Игорю Тельбизову.

В прокуратуре отметили, что 8 октября начато производство по факту препятствования деятельность журналистов программы "Схемы". В рамках уголовного дела сообщено о подозрении третьему лицу - сотруднику охраны банка. Ему вменяют ч.1 и ч.3 ст. 171 УК Украины (препятствование законной деятельности журналиста). Максимальное наказание - пять лет заключения.

Кроме того, сообщено о новом подозрении другому должностному лицу банка, которое ранее получило статус подозреваемого. Ему также инкриминируют ч.1 и ч.3 ст. 171 УК Украины.