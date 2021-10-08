Напад на журналістів "Схем": охоронцю банку повідомлено про підозру

Прокуратура Києва повідомила про підозру третьому учаснику нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку. Йдеться про співробітника охорони кредитної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури .

Як повідомило РБК-Україна джерело в правоохоронних органах, підозру вручено начальнику служби безпеки банку Ігорю Тельбізову.

У прокуратурі зазначили, що 8 жовтня розпочато провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів програми "Схеми". В рамках кримінальної справи повідомлено про підозру третій особі - співробітнику охорони банку. Йому закидають ч. 1 і ч. 3 ст. 171 КК України (перешкоджання законній діяльності журналіста). Максимальне покарання - п'ять років ув'язнення.

Крім того, повідомлено про нову підозру інший посадової особи банку, яка раніше отримала статус підозрюваного. Ей також інкримінують ч. 1 і ч. 3 ст. 171 КК України.