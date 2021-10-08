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Напад на журналістів "Схем": охоронцю банку повідомлено про підозру

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 16:34
Напад на журналістів "Схем": охоронцю банку повідомлено про підозру Фото: Охоронцю Укрексімбанку повідомили про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Олег Черниш

Прокуратура Києва повідомила про підозру третьому учаснику нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку. Йдеться про співробітника охорони кредитної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як повідомило РБК-Україна джерело в правоохоронних органах, підозру вручено начальнику служби безпеки банку Ігорю Тельбізову.

У прокуратурі зазначили, що 8 жовтня розпочато провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів програми "Схеми". В рамках кримінальної справи повідомлено про підозру третій особі - співробітнику охорони банку. Йому закидають ч. 1 і ч. 3 ст. 171 КК України (перешкоджання законній діяльності журналіста). Максимальне покарання - п'ять років ув'язнення.

Крім того, повідомлено про нову підозру інший посадової особи банку, яка раніше отримала статус підозрюваного. Ей також інкримінують ч. 1 і ч. 3 ст. 171 КК України.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" заявили, що на них напали під час запису інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку і опублікували відеозапис інциденту.

Відзначимо, на те, що сталося відреагувала генпрокурор Ірина Венедиктова.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв, що розслідування не займе багато часу.

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