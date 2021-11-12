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Нападение на журналистов: Минфин требует от Укрэксимбанка показать результаты расследования

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 16:33
Нападение на журналистов: Минфин требует от Укрэксимбанка показать результаты расследования Фото: Сергей Марченко, министр финансов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на новый скандал, разгоревшийся вокруг Укрэксимбанка. Министр требует, чтобы правление банка показало результаты служебного расследования нападения на журналистов программы "Схемы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

Вчера стало известно, что Укрэксимбанк восстановил в должностях двух отстраненных сотрудников, фигурирующих в деле о нападении на журналистов. А сегодня в соцсетях появилось видео, на котором работники банка поздравляют восстановленного руководителя банковской безопасности.

"Дерзкая реакция работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что совершили противоправно. Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию. Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования", - заявил глава Минфина.

Как отметил Марченко, такое поведение сотрудников финучреждения подрывает доверие не только к Укрэксимбанку, но и к государству в целом.

Напомним, в Укрэксимбанке объяснили, почему отстраненных сотрудников восстановили в должностях.

Как известно, в октябре журналисты программы "Схемы" сообщили, что на них напали в помещении Укрэксимбанка во время записи интервью с главой правления банка Евгением Мецгером.

Сейчас дело о нападении на журналистов в Укрэксимбанке находится на рассмотрении суда.

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Укрэксимбанк Министерство финансов Украины Сергей Марченко
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