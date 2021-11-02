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Нападение на журналистов "Схем": прокуратура передала дело в суд

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 15:22
Нападение на журналистов "Схем": прокуратура передала дело в суд Фото: прокуратура передала дело о нападении на "схемы" в суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Киевская прокуратура передала в суд дело о нападении на журналистов программы "Схемы" в Укрэксимбанке. В частности, обвинительный акт был направлен в отношении 4 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре журналисты программы "Схемы" сообщили, что на них напали в помещении Укрэксимбанка при записи интервью с главой правления банка Евгением Мецгером. Сотрудники банка отобрали у журналистов камеры и стерли записи с носителей.

После чего полиция возбудила уголовное дело, правоохранители объявили подозрение Мецгеру, его пресс-секретарю и начальнику охраны банка.

Впоследствии стало известно, что в Киеве суд избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка, который временно сложил полномочия, в виде ночного домашнего ареста.

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Укрэксимбанк Прокуратура
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