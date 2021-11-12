ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Напад на журналістів: Мінфін вимагає від Укрексімбанку показати результати розслідування

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 16:33
Напад на журналістів: Мінфін вимагає від Укрексімбанку показати результати розслідування Фото: Сергій Марченко, міністр фінансів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на новий скандал, що розгорівся довкола Укрексімбанку. Міністр вимагає, щоб правління банку показало результати службового розслідування нападу на журналістів програми "Схеми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook.

Вчора стало відомо, що Укрексімбанк поновив на посадах двох відсторонених співробітників, які фігурують у справі про напад на журналістів. А сьогодні в соцмережах з'явилося відео, на якому працівники банку вітають поновленого керівника банківської безпеки.

"Зухвала реакція працівників Укрексімбанку та демонстративна поведінка керівника банківської безпеки свідчить, що ці люди не вважають, що вчинили протиправно. Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію. Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування", - заявив глава Мінфіну.

Як наголосив Марченко, така поведінка співробітників фінустанови підриває довіру не тільки до Укрексімбанку, але й до держави вцілому.

Нагадаємо, в Укрексімбанку пояснили, чому відсторонених співробітників поновили на посадах.

Як відомо, в жовтні журналісти програми "Схеми" повідомили, що на них напали у приміщенні Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з главою правління банку Євгеном Мецгером.

Наразі справа про напад на журналістів в Укрексімбанку перебуває на розгляді суду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрексімбанк Міністерство фінансів України Сергій Марченко
NEWS
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення