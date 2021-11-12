Напад на журналістів: Мінфін вимагає від Укрексімбанку показати результати розслідування

Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на новий скандал, що розгорівся довкола Укрексімбанку. Міністр вимагає, щоб правління банку показало результати службового розслідування нападу на журналістів програми "Схеми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook .

Вчора стало відомо, що Укрексімбанк поновив на посадах двох відсторонених співробітників, які фігурують у справі про напад на журналістів. А сьогодні в соцмережах з'явилося відео, на якому працівники банку вітають поновленого керівника банківської безпеки.

"Зухвала реакція працівників Укрексімбанку та демонстративна поведінка керівника банківської безпеки свідчить, що ці люди не вважають, що вчинили протиправно. Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію. Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування", - заявив глава Мінфіну.

Як наголосив Марченко, така поведінка співробітників фінустанови підриває довіру не тільки до Укрексімбанку, але й до держави вцілому.