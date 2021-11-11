ru ua
Пт, 12 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Нападение на журналистов: двое причастных сотрудников Укрэксимбанка вернулись к работе

Новина українською →
Киев, Четверг 11 ноября 2021 20:48
Нападение на журналистов: двое причастных сотрудников Укрэксимбанка вернулись к работе Фото: двое сотрудников Укрэксимбанка вернулись к работе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сотрудники Укрэксимбанка Игорь Тельбизов и Олег Осипов, которых считают причастными к нападению на журналистов программы "Схемы", вернулись к работе. В банке пояснили, что их восстановили в соответствии с украинским законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрэксимбанка.

Как пояснили в финучреждении, статус подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу не является основанием для отстранения от работы или увольнения сотрудника.

"Учитывая это 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к исполнению своих служебных обязанностей", - отметили в банке.

Тельбизова и Осипова отстраняли на время проведения внутреннего расследования инцидента с журналистами без сохранения оплаты труда. В то же время третьего фигуранта - Владимира Пикалова - уволили с должности директора департамента информационной политики.

Напомним, в октябре журналисты программы "Схемы" сообщили, что на них напали в помещении Укрэксимбанка во время записи интервью с главой правления банка Евгением Мецгером. Сотрудники банка отобрали у журналистов камеры и стерли записи с носителей.

В начале ноября прокуратура направила дело в суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэксимбанк
NEWS
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку