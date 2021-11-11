Нападение на журналистов: двое причастных сотрудников Укрэксимбанка вернулись к работе

Сотрудники Укрэксимбанка Игорь Тельбизов и Олег Осипов, которых считают причастными к нападению на журналистов программы "Схемы", вернулись к работе. В банке пояснили, что их восстановили в соответствии с украинским законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрэксимбанка .

Как пояснили в финучреждении, статус подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу не является основанием для отстранения от работы или увольнения сотрудника.

"Учитывая это 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к исполнению своих служебных обязанностей", - отметили в банке.

Тельбизова и Осипова отстраняли на время проведения внутреннего расследования инцидента с журналистами без сохранения оплаты труда. В то же время третьего фигуранта - Владимира Пикалова - уволили с должности директора департамента информационной политики.