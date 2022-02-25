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Нападение России на Украину. За первые сутки погибли 400 российских военных

Автор: Валерия Полищук

За первые сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины нанесли потери российским войскам. В частности, на полях боя погибли почти 400 российских военных.

Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "1+1".

"По нашим предварительным подсчетам, за первые сутки убито около 400 российских военных", - сказал он.

Напомним, в Украине продолжаются столкновения с российскими военными на ключевых позициях.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события из-за вторжения России - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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