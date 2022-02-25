Нападение России на Украину. За первые сутки погибли 400 российских военных

За первые сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины нанесли потери российским войскам. В частности, на полях боя погибли почти 400 российских военных.
Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "1+1".
"По нашим предварительным подсчетам, за первые сутки убито около 400 российских военных", - сказал он.
Напомним, в Украине продолжаются столкновения с российскими военными на ключевых позициях.
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