Напад Росії на Україну. За першу добу загинули 400 російських військових

За першу добу повномасштабної війни Збройні Сили України завдали втрат російським військам. Зокрема, на полях бою загинули майже 400 російських військових.
Про це заявив радник президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "1+1".
"За нашими попередніми підрахунками, за першу добу вбито близько 400 російських військових", - сказав він.
Нагадаємо, в Україні тривають сутички з російськими військовими на ключових позиціях.
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