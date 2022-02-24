Нападение РФ в Украину. Арестович рассказал о ситуации на позициях

В Украине продолжаются столкновения с российскими военными на ключевых позициях. В частности, в районе проведения ООС.

Об этом заявил советник президента РФ Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "1+1" .

Он заявил, что российские войска в белорусском направлении захватили Чернобыльскую АЭС.

"Нацгвардия дала бой, но там преобладающие силы противника и нацгвардейцы отошли. Отдельные группы продвигаются в направлении Киева, однако это еще 2-3 БМП, 30-40 солдатов. Мы посмотрим как будет идти дальше, но мы готовы встречать противника", - сообщил Арестович.

По его словам, в черниговском направлении бои продолжаются на север от Чернигова.

"Мы остановили комбинированную колону противника, более 100 на одном направлении, а всего более трехсот на нескольких направлениях бронированных машин, техники. У них там большие потери. Нанесли потери российским военным", - добавил он.

Арестович заявил, что Сумы до сих пор удерживаются ВСУ, однако на северной окрестности уже находятся российские войска.

"Они прикрылись химическим заводом и там расположились на ночь, чтобы не били по ним. В сумском направлении спалили 15 российских танков", - добавил он.

На севере Харькова нанесли мощный удар, однако военным удалось уничтожить четыре танка. При этом Арестович добавил, что Харьков военные не отдают.

Он добавил, что в зоне ООС против украинских военных в целом воюют около 50 тысяч человек, однако ВСУ не сдали ни одной позиции, подчеркнув, что в регионе уничтожили четыре российских вертолета и взяли в плен большое количество военных.

"Военные РФ захватили Чернобыль. Я думаю, что россияне попробуют шантажировать мир захваченной ЧАЭС. Сейчас Офис президента сейчас готовит ответ на возможный шантаж", сказал Арестович.

Арестович сообщил, что российские военные пошли в сторону Мелитополя. Им не удалось перейти на правый берег пока, и поэтому продолжаются бои за Херсон.