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Нападение России на Украину: обстрелы ведутся с территории Беларуси

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские пограничники утром 24 февраля подверглись обстрелу с территории Беларуси. Противник применял артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Как отметили в ГПСУ, около 05:00 государственная граница Украины подверглась нападению российских войск. При этом их поддержала Беларусь. Также зафиксирована работа диверсийно-разведывательных групп противника.

Нападения на пограничные подразделения и контрольно-пропускные пункты происходит с применением артиллерии, тяжелой техники и огнестрельного оружия. Обстрелы зафиксированы в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях, а также с территории временно оккупированного Крыма.

Информация о потерях и ранениях среди пограничников уточняется.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Отметим, ударам с воздуха подверглись украинские города, включая Киев, Харьков, Николаев, Одессу.

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