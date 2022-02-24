Нападение России на Украину: обстрелы ведутся с территории Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Как отметили в ГПСУ, около 05:00 государственная граница Украины подверглась нападению российских войск. При этом их поддержала Беларусь. Также зафиксирована работа диверсийно-разведывательных групп противника.

Нападения на пограничные подразделения и контрольно-пропускные пункты происходит с применением артиллерии, тяжелой техники и огнестрельного оружия. Обстрелы зафиксированы в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях, а также с территории временно оккупированного Крыма.

Информация о потерях и ранениях среди пограничников уточняется.