Напад Росії на Україну: обстріли ведуться з території Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Як зазначили в ДПСУ, близько 05:00 державний кордон України зазнав нападу російських військ. При цьому їх підтримала Білорусь. Також зафіксована робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

Напади на прикордонні підрозділи та контрольно-пропускні пункти відбувається із застосуванням артилерії, важкої техніки та вогнепальної зброї. Обстріли зафіксовані в Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях, а також з території тимчасово окупованого Криму.

Інформація про втрати і поранення серед прикордонників уточнюється.