Напад Росії на Україну: обстріли ведуться з території Білорусі

Українські прикордонники вранці 24 лютого зазнали обстрілу з території Білорусі. Противник застосовував артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).
Як зазначили в ДПСУ, близько 05:00 державний кордон України зазнав нападу російських військ. При цьому їх підтримала Білорусь. Також зафіксована робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
Напади на прикордонні підрозділи та контрольно-пропускні пункти відбувається із застосуванням артилерії, важкої техніки та вогнепальної зброї. Обстріли зафіксовані в Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях, а також з території тимчасово окупованого Криму.
Інформація про втрати і поранення серед прикордонників уточнюється.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України.
Відзначити, ударів з повітря зазнали українські міста, включаючи Київ, Харків, Миколаїв, Одесу.