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Нападение на пограничников: сотруднику СБУ вынесли приговор

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Киев, Вторник 19 октября 2021 16:33
Нападение на пограничников: сотруднику СБУ вынесли приговор Фото: суд вынес приговор сотруднику СБУ за нападение на пограничников (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Краснопольский районный суд Сумской области приговорил сотрудника СБУ за нападение на пограничников к 5 годам лишения свободы условно. Он также лишен офицерского звания и права занимать в течение 3 лет должности в правоохранительных органах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Отмечается, что обвиняемый в нападении на пограничников старший лейтенант СБУ полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также заключил соглашение со следствием.

Суд утвердил законность соглашения с обвиняемым и назначил ему согласованную меру наказания - 5 лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, сотрудника СБУ лишили звания "лейтенант", и права в течение 3 лет занимать должности в правоохранительных органах Украины.

В прокуратуре уточнили, что следствие в отношении второго нападавшего - подполковника СБУ - завершено. В ближайшее время уголовное дело передадут в суд.

Напомним, 18 июля в Сумской области трое сотрудников СБУ напали на пограничников. Они избили их и забрали табельное оружие, после чего скрылись.

Отметим, в конце июля суд избрал двум сотрудникам СБУ меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Служба безопасности Украины Государственная пограничная служба Сумская область
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