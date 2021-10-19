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Напад на прикордонників: співробітнику СБУ винесли вирок

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 16:33
Напад на прикордонників: співробітнику СБУ винесли вирок Фото: суд виніс вирок співробітнику СБУ за напад на прикордонників (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Краснопільський районний суд Сумської області засудив співробітника СБУ за напад на прикордонників до 5 років позбавлення волі умовно. Він також позбавлений офіцерського звання і права займати протягом 3 років посади в правоохоронних органах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Зазначається, що обвинувачений у нападі на прикордонників старший лейтенант СБУ повністю визнав свою провину і розкаявся у скоєному. Він також уклав угоду зі слідством.

Суд затвердив законність угоди з обвинуваченим і призначив йому узгоджену міру покарання - 5 років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном. Крім того, співробітника СБУ позбавили звання "лейтенант", і права протягом 3 років обіймати посади в правоохоронних органах України.

У прокуратурі уточнили, що слідство щодо другого нападника - підполковника СБУ - завершено. Найближчим часом кримінальну справу передадуть до суду.

Нагадаємо, 18 липня в Сумській області троє співробітників СБУ напали на прикордонників. Вони побили їх і забрали табельну зброю, після чого зникли.

Відзначимо, в кінці липня суд обрав двом співробітникам СБУ запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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