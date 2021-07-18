Нападение на пограничников на границе с Россией: что известно на данный момент

В Сумской области на границе с Россией сегодня ночью неизвестные напали на украинских пограничников . Нападавших было трое, они избили двух военных, забрали их оружие и скрылись.

Все что сейчас известно об этом инциденте - в материале РБК-Украина .

Что произошло

Ночью в Краснопольском районе Сумской области трое неизвестных избили двух военнослужащих из пограничного наряда и забрали их оружие. Нападавшие не были вооружены, а табельное оружие пограничников они выбросили вблизи места инцидента.

Откуда было совершено нападение

Как рассказали РБК-Украина в ГПСУ, пограничники не увидели признаков нарушения государственной границы, поэтому о причастности России к этому инциденту, скорее всего, можно не говорить.

"Признаков нарушения границы не было, поэтому остается только направление с тыла Украины",- пояснил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Кто совершил нападение

В пресс-службе СБУ сообщили РБК-Украина, что к нападению на пограничников причастны два сотрудника спецслужбы. Сейчас подозреваемые отстранены от работы, их уже передали органам следствия.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", - заявили в СБУ.

Что грозит нападавшим

Сейчас правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства, открытого по двум статьям. Нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы.