Нападение на пограничников: двум работникам СБУ избрали меру пресечения
Суд избрал меры пресечения двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которых подозревают в нападении на пограничников в Сумской области. Обоих сотрудников СБУ отправили под домашний арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sumy Today.
Под домашним арестом сотрудники СБУ будут находиться минимум до 16 сентября 2021 года. На подозреваемых был наложен ряд обязательств, в частности:
- прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;
- носить электронное средство контроля;
- воздерживаться от общения с подозреваемым, потерпевшими, а также со свидетелем по делу;
- сдать на хранение следователю паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины.
Кроме того, сегодня суд должен рассмотреть ходатайство в отношении еще одного сотрудника СБУ, который также принимал участие в инциденте.
Напомним, в воскресенье, 18 июля, в Сумской области произошло нападение на пограничников. Предварительно, трое сотрудников СБУ избили пограничников и забрали их табельное оружие, после чего скрылись. Подробнее об инциденте - в материале РБК-Украина.
Вчера подозреваемых в нападении на пограничников сотрудников СБУ задержали.