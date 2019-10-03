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В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 15:22
В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители застрелили нападавшего

В Париже (Франция) мужчина с ножом напал на полицейских, трое человек ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что мужчина пытался проникнуть штаб-квартиру полиции в историческом центре Парижа. Нападавшего застрелил полицейский, один из пострадавших в нападении.

Напомним, 2 октября в Париже несколько тысяч сотрудников полиции вышли на демонстрацию с требованием поднятия зарплат и протестуя против увеличения суицидов среди правоохранителей. Участие в демонстрации взяли около 27 тысяч правоохранителей.

Отмечается, что с начала акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции полиция находится под давлением, так как демонстрации сопровождались столкновениями, актами насилия и вандализма. С начала 2019 года в стране зафиксированы 50 случаев суицида полицейских.

Также сообщалось, что 1 сентября в пригороде французского города Леон мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате чего погиб 19-летний мужчина и были ранены еще 8 человек. Правоохранители задержали подозреваемого злоумышленника и поместили его под стражу.

Также РБК-Украина сообщало, что в Финляндии в торговом центре города Куопио произошло вооруженное нападение, в результате которого один человек погиб, еще девять получили ранения.

Инцидент произошел 1 октября в колледже Savo, который находится в торговом центре Herman. По словам очевидцев, мужчина вооруженный кинжалом напал на людей. Для задержания нападавшего полиция применила оружие.

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