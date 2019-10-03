Во Франции прошел массовый протест правоохранителей

Фото: протест полиции в Париже (twitter.com/suzipeep)

Полицейские требовали улучшить условия труда

В Париже (Франция) несколько тысяч сотрудников полиции в среду, 2 октября, вышли на демонстрацию с требованием поднятия зарплат и протестуя против увеличения суицидов среди правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в поддержку акций протеста полиции выступили сразу несколько профсоюзов. Организаторы заявляются, что участие в демонстрации взали около 27 тысяч правоохранителей.

Thousands of police officers marched through the streets of Paris on Wednesday to protest low wages, long hours and increasing suicides in their ranks. (AP) pic.twitter.com/iZNulBZcEU — The Voice of America (@VOANews) 2 Октября 2019

Отмечается, что с начала акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции полиция находится под давлением, так как демонстрации сопровождались столкновениями, актами насилия и вандализма. С начала 2019 года в стране зафиксированы 50 случаев суицида полицейских.

По словам министра внутренних дел Франции, в следующем году он увеличит бюджет правоохранительных органов на 5%, а также увеличит штат полиции на 1400 рабочих мест.

Напомним, 21 сентября в Париже состоялись антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов". Тогда правоохранители задержали по меньшей мере 106 демонстрантов и оштрафовали минимум 104. Против группы агрессивных демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.