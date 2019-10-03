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Во Франции прошел массовый протест правоохранителей

Новости » Общество    03.10.2019 - 08:38
Во Франции прошел массовый протест правоохранителей
Фото: протест полиции в Париже (twitter.com/suzipeep)

Полицейские требовали улучшить условия труда

В Париже (Франция) несколько тысяч сотрудников полиции в среду, 2 октября, вышли на демонстрацию с требованием поднятия зарплат и протестуя против увеличения суицидов среди правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в поддержку акций протеста полиции выступили сразу несколько профсоюзов. Организаторы заявляются, что участие в демонстрации взали около 27 тысяч правоохранителей.

Отмечается, что с начала акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции полиция находится под давлением, так как демонстрации сопровождались столкновениями, актами насилия и вандализма. С начала 2019 года в стране зафиксированы 50 случаев суицида полицейских.

По словам министра внутренних дел Франции, в следующем году он увеличит бюджет правоохранительных органов на 5%, а также увеличит штат полиции на 1400 рабочих мест.

Напомним, 21 сентября в Париже состоялись антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов". Тогда правоохранители задержали по меньшей мере 106 демонстрантов и оштрафовали минимум 104. Против группы агрессивных демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

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