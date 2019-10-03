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Напад у Парижі: вбито четверо поліцейських

Новини » Надзвичайні події    03.10.2019 - 16:07
Напад у Парижі: вбито четверо поліцейських
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Нападника застрелили

У результаті нападу на штаб-квартиру поліції в Парижі (Франція), загинули четверо співробітників поліції. Про це повідомляє ВВС.

Нападника застрелили. За попередніми даними, він сам працював в штаб-квартирі поліції. Його мотиви поки невідомі.

Район події оточено. Найближчі до штаб-квартири поліції, розташованої на острові Сіте, станції метро закриті. На місце злочину виїхав глава МВС Франції.

Нагадаємо, у Парижі злочинець проник з ножем на територію штаб-квартири міської поліції і напав на співробітників. Повідомлялося, що в результаті були поранені троє поліцейських.

РБК-Україна повідомляло, що 2 жовтня в Парижі кілька тисяч співробітників поліції вийшли на демонстрацію проти збільшення суїцидів серед правоохоронців. Участь у демонстрації взяли близько 27 тисяч правоохоронців.

Наголошується, що з початку акцій протесту руху "жовтих жилетах" у Франції поліція перебуває під тиском, оскільки демонстрації супроводжувалися зіткненнями, актами насильства і вандалізму. З початку 2019 року в країні зафіксовано 50 випадків суїциду поліцейських.

У Парижі чоловік з ножем напав на поліцейських У Франції відбувся масовий протест правоохоронців
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