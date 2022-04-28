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Нападение на генсека ООН и мировую безопасность: Резников о ракетном ударе по Киеву

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Четверг 28 апреля 2022 21:47
Нападение на генсека ООН и мировую безопасность: Резников о ракетном ударе по Киеву Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Ковальчук Виктор УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, во время визитку генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в Киеве раздались громкие взрывы. Министр обороны Алексей Резников заявил, что таким образом Россия замахнулась и на мировую безопасность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Резникова.

"В то время как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится с визитом в Киеве, постоянный член Совета Безопасности ООН - Россия - наносит ракетные удары по городу. Это атака на безопасность Генерального секретаря и мировую безопасность!",- пишет министр обороны Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве, во время визита генерального секретаря ООН, раздались взрывы.

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