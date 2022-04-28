Напад на генсека ООН і світову безпеку: Резніков про ракетний удар по Києву
Сьогодні, під час візитку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, у Києві пролунали гучні вибухи. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що таким чином Росія замахнулися й на світову безпеку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Резнікова.
"У той час як Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш перебуває з візитом у Києві, постійний член Ради Безпеки ООН - Росія - завдає ракетних ударів по місту. Це атака на безпеку Генерального секретаря та світову безпеку!", - пише міністр оборони України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві, під час візиту генерального секретаря ООН, пролунали вибухи.
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