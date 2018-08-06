Нападение на Гандзюк: адвокат подозреваемого заявил об алиби

У адвоката есть список из восьми лиц, которые могут подтвердить алиби подозреваемого

Адвокат подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк Николая Новикова заявил о том, что у его подзащитного есть алиби. Об этом сообщает Тексты.org.ua.

Отметим, что сегодня, 13:00 началось заседание в Херсонском городском суде по делу Гандзюк.

По состоянию на 13:30 защита попросила допросить родную сестру подозреваемого, которая может подтвердить алиби вместе с другими 7 лицами, список которых у адвоката есть. Адвокат также просит представить характеристику и справку о составе семьи Новикова.

Кроме того, прокуратура заявила о привлечении к рассмотрению протокола допроса свидетеля, который может подтвердить версию следствия.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил серной кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественной деятельнице Херсона Гандзюк. 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. Как отметил заведующий ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергей Волченко, прогноз по Гандзюк сложный.

Установлено, что подозреваемый в нападении на Гандзюк - уроженец города Херсон Николай Новиков.