Напад на Гандзюк: адвокат підозрюваного заявив про алібі

У адвоката є список з восьми осіб, які можуть підтвердити алібі підозрюваного

Адвокат підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк Миколи Новікова заявив про те, що у його підзахисного є алібі. Про це повідомляє Тексты.оrg.ua.

Зазначимо, що сьогодні, 13:00 розпочалося засідання у Херсонському міському суді по справі Гандзюк.

За станом на 13:30 захист попросив допитати рідну сестру підозрюваного, яка може підтвердити алібі разом з іншими 7 особами, список яких у адвоката є. Адвокат також просить надати характеристику та довідку про склад сім'ї Новікова.

Крім того, прокуратура заявила про залучення до розгляду протоколу допиту свідка, який може підтвердити версію слідства.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив сірчаною кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Гандзюк. 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр. Як зазначив завідувач опіковим відділенням обласної клінічної лікарні Херсона Сергій Волченко, прогноз по Гандзюк складний.

Встановлено, що підозрюваний у нападі на Гандзюк - уродженець міста Херсон Микола Новіков.