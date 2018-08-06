Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк

Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому перенесли в связи с тем, что в суд не появился его адвокат

Подозреваемым в нападении на активистку Екатерину Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стал уроженец города Херсон Николай Новиков. Об этом написал в Facebook юрист Маси Найем.

Найем сообщает, что подозреваемый - Новиков Николай Николаевич,

30.11.1978 года рождения, с города Херсон.

Как отмечает юрист, судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении преступления против Екатерины Гандзюк перенесли в связи с тем, что в суд не появился адвокат подозреваемого.

"Сегодня в 13:00 будет продолжено заседание с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи", - сообщает Найем.

Напомним, что ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Гандзюк.

Также ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявлял, что полицейские проводят неотложные следственные действия с целью сбора доказательной базы о причастности подозреваемого к нападению на активистку Екатерину Гандзюк.

Добавим, что 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил серной кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественной деятельнице Херсона Гандзюк. 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. Как отметил заведующий ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергей Волченко, прогноз по Гандзюк сложный.