Напад на активістів в Одесі: у поліції немає інформації про замах

Інцидент можуть кваліфікувати як ДТП

Поліція Одеської області кваліфікує інцидент з автомобілем, в якому знаходилися Михайло Кузаконь і Григорій Кузьма, як дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник поліції Одеської області.

За її словами, поліція кваліфікує інцидент як ДТП.

"У мене немає інформації про замах на активістів, є інформація про дорожньо-транспортну пригоду. Вантажівка в'їхала у легковий автомобіль, водій зник з місця злочину. Постраждалих у результаті події немає. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, з'ясовуються обставини події", - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що в Одесі скоєно замах на громадських активістів Михайла Кузаконя і Григорія Кузьму. За словами активістів, вантажівка цілеспрямовано в'їхав в автомобіль, в якому вони знаходилися.