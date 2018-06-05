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Нападение на активиста Устименко полиция квалифицировала как покушение на убийство

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 17:32
Фото: Виталий Устименко (facebook.com-Виталий Устименко)
Фото: Виталий Устименко (facebook.com-Виталий Устименко)

Устименко сейчас находится в больнице

Нападение на активиста Виталия Устименко, которое произошло сегодня, 5 июня 2018 года, в Одессе, полиция квалифицировала как покушение на убийство. Об этом в Facebook сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"По факту нападения на активиста Виталия Устименко открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство" (предусмотрено ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

 

По факту нападения на активиста Виталия Устименко открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство"...

Опубликовано Ruslan Forostyak 5 июня 2018 г.

Как сообщается на сайте местной полиции, Устименко сейчас находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые причастны к совершению нападения на активиста.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко.

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Теги публикации: Одесса, полиция, нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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