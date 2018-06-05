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Напад на активіста Устименка поліція кваліфікувала як замах на вбивство

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 17:32
Фото: Віталій Устименко (facebook.com-Віталій-Устименко)
Фото: Віталій Устименко (facebook.com-Віталій-Устименко)

Устименко наразі знаходиться у лікарні

Напад на активіста Віталія Устименка, який стався сьогодні, 5 червня 2018 року, в Одесі, поліція кваліфікувала як замах на вбивство. Про це у Facebook повідомив радник начальника поліції Одеській області Руслан Форостяк.

"За фактом нападу на активіста Віталія Устименка відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство" (передбачено ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)", - йдеться у повідомленні.

 

За фактом нападу на активіста Віталія Устименко відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство"...

Опубліковано Ruslan Forostyak 5 червня 2018 р.

Як повідомляється на сайті місцевої поліції, Устименко наразі знаходиться у лікарні, де йому надається медична допомога.

Правоохоронці вживають заходи по встановленню та затриманню осіб, які причетні до вчинення нападу на активіста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Одесі невідомі напали з ножем на активіста Автомайдана, члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка.

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Теги публікації: Одеса, полиция, нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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