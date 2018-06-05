Напад на активіста Устименка поліція кваліфікувала як замах на вбивство

Устименко наразі знаходиться у лікарні

Напад на активіста Віталія Устименка, який стався сьогодні, 5 червня 2018 року, в Одесі, поліція кваліфікувала як замах на вбивство. Про це у Facebook повідомив радник начальника поліції Одеській області Руслан Форостяк.

"За фактом нападу на активіста Віталія Устименка відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство" (передбачено ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За фактом нападу на активіста Віталія Устименко відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство"... Опубліковано Ruslan Forostyak 5 червня 2018 р.

Як повідомляється на сайті місцевої поліції, Устименко наразі знаходиться у лікарні, де йому надається медична допомога.

Правоохоронці вживають заходи по встановленню та затриманню осіб, які причетні до вчинення нападу на активіста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Одесі невідомі напали з ножем на активіста Автомайдана, члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка.