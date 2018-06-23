Нападение на активиста в Одессе: к потерпевшему приставили государственную охрану

Устименко известен участием в протестном движении против "своевольных действий городской власти"

Активисту Виталию Устименко, на которого напали в Одессе 5 июня 2018 года, приставили государственную охрану. Об этом проинформировал активист в своем Facebook.

Через два тижні після замаху мені надано державну охорону. Опубліковано Віталієм Устименком П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Отметим, в Одессе 5 июня, неизвестные напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко.

Устименко известен своим участием в протестном движении против "своевольных действий городской власти".

Одесская полиция объявила в розыск двух человек, которых подозревают в нападении на активиста "Автомайдана" Виталия Устименко.

Полиция опубликовала фото подозреваемых.

Напомним, дело нападения на активиста Виталия Устименко передано в Главное следственное управление.