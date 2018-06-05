Нападение на активиста в Одессе: полиция объявила в розыск подозреваемых

Полиция опубликовала фото подозреваемых

Одесская полиция объявила в розыск двух человек, которых подозревают в нападении на активиста "Автомайдана" Виталия Устименко. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в области.

"Разыскиваются лица, которые обоснованно подозреваются в совершении правонарушения, совершенного сегодня на Фонтанской дороге. Просим всех, кто владеет любой информацией относительно указанных лиц, их места пребывания, сообщить в полицию", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что полиция опубликовала фото подозреваемых.

Фото: подозреваемые в нападении (od.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста "Автомайдана", члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко. Нападение на активиста Устименко, которое произошло сегодня, 5 июня 2018 года, в Одессе, полиция квалифицировала как покушение на убийство.