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Нападение на активиста в Одессе: полиция объявила в розыск подозреваемых

НовостиОбщество    05.06.2018 - 20:20
Фото: Виталий Устименко (facebook.com/Виталий Устименко)
Фото: Виталий Устименко (facebook.com/Виталий Устименко)

Полиция опубликовала фото подозреваемых

Одесская полиция объявила в розыск двух человек, которых подозревают в нападении на активиста "Автомайдана" Виталия Устименко. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в области.

"Разыскиваются лица, которые обоснованно подозреваются в совершении правонарушения, совершенного сегодня на Фонтанской дороге. Просим всех, кто владеет любой информацией относительно указанных лиц, их места пребывания, сообщить в полицию", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что полиция опубликовала фото подозреваемых.

 

Фото: подозреваемые в нападении (od.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста "Автомайдана", члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко. Нападение на активиста Устименко, которое произошло сегодня, 5 июня 2018 года, в Одессе, полиция квалифицировала как покушение на убийство.

Нападение на активиста Устименко полиция квалифицировала как покушение на убийство В Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Устименко
Теги публикации: Одесса, нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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